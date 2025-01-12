شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يلتقي بنظيره التركي والألماني على هامش اجتماعات الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بنظيره، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، وذلك على خلفية اجتماعات الرياض، بشأن الأوضاع في سوريا.

وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، ةحضر اللقاءات عدد من المسؤولين، بما في ذلك سفير المملكة لدى قطر، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية، عبدالرحمن الداود.

وعُقد اليوم في الرياض اجتماع وزاري دولي موسع لمناقشة الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. شارك في الاجتماع وزراء خارجية عرب وأوروبيون، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أممية ودولية.

وتمحورت المناقشات حول دعم العملية الانتقالية في سوريا، وتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري، وتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.

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