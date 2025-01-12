اخبار السعوديه

وزير الخارجية يلتقي بنظيره التركي والألماني على هامش اجتماعات الرياض .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يلتقي بنظيره التركي والألماني على هامش اجتماعات الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بنظيره، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، وذلك على خلفية اجتماعات الرياض، بشأن الأوضاع في سوريا.

وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات الثنائية ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، ةحضر اللقاءات عدد من المسؤولين، بما في ذلك سفير المملكة لدى قطر، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية، عبدالرحمن الداود.

وعُقد اليوم في الرياض اجتماع وزاري دولي موسع لمناقشة الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. شارك في الاجتماع وزراء خارجية عرب وأوروبيون، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات أممية ودولية.

وتمحورت المناقشات حول دعم العملية الانتقالية في سوريا، وتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري، وتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.

إقرأ أيضا:

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا