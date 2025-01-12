شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو والمسؤولين، وجمع من المواطنين.

إقرأ أيضا: