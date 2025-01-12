شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية بعدن تقيم الدورة التدريبية في مهارات إعداد الحقائب والأدلة التدريبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن /عدن / الإعلام التربوي.

برعاية معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري دشن وكيل قطاع التدريب والتأهيل الدكتور زيد محمد قحطان الدورة التدريبية التاسعة في برنامج مهارات إعداد الأدلة والحقائب التدريبية لعدد 20 مشاركا ومشاركة

ضمن أنشطة مشروع استعادة التعليم والتعلم الممول من البنك الدولي والشراكة العالمية للتعليم، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وفي بداية الدورة رحب د. زيد محمد قحطان وكيل قطاع التدريب والتأهيل بالحاضرين جميعا ناقلا تحيات وزير التربية الأستاذ طارق العكبري الذي يولي اهتمامه الكبير بتدريب وتأهيل موظفي وزارة التربية والتعليم وتحسين مهاراتهم وتجويد عملهم، وخاصة إعداد الأدلة التدريبية

وأكد الوكيل زيد حرص وزارة التربية والتعليم ممثلا بقطاع التدريب والتأهيل على تنمية معارف ومهارات وخبرات المشاركين في إعداد الأدلة والحقائب التدريبية وأهميتها في بناء قدرات الموظفين وإكسابهم المهارات التخصصية ، حاثا جميع المشاركين على الاستفادة المثلى من هذه الدورة وتحسين مهارات إعداد الأدلة التدريبية كافة موظفي الوزارة .

حضر افتتاح الدورة الأستاذة شيرين نور مختار رئيس قسم التعليم في منظمة اليونيسف باليمن والأستاذ جواد أحمد اختصاصي تعليم في اليونسيف، والأستاذة ملاك اسماعيل مسؤولة التعليم ببرنامج استعادة التعليم والتعلم ،والأستاذ عبدالله الشرماني من شركة فيلكس.



شارك في هذه الدورة عن مكتب التربية والتعليم م/ المهرة المدرب الدكتور/ عبدالله الهجام.