شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات أوروبية منتظرة لبحث تخفيف العقوبات على سوريا والان نبدء بالتفاصيل

اجتماعات الرياض بشأن سوريا

الانتقال السياسي في سوريا

الدمام - شريف احمد - قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن وزراء خارجية التكتل سيجتمعون في أواخر يناير الجاري لبحث تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.وأوضحت أن هذه الخطوة ستعتمد على قيام الحكام الجدد في سوريا بتنفيذ عملية انتقال سياسي شاملة للجميع، بعد الإطاحة ببشار الأسد الشهر الماضي.كانت بحثت رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه.وأكدت الاجتماعات على مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سوريا دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري.هذا بجانب العمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار، وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها.