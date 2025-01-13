شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن الآلاف.. فيضانات مدمرة تضرب ملبورن الأسترالية والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات أستراليا

الدمام - شريف احمد - اجتاحت عواصف رعدية قوية مدينة ملبورن الأسترالية أمس الأحد، مما أسفر عن فيضانات مفاجئة وانقطاع الكهرباء عن الآلاف.وجرفت الأمطار الغزيرة العديد من السيارات، فيما ألغيت بعض خدمات القطارات بعد أن عبرت موجة من الأمطار من غرب ولاية فيكتوريا إلى مدينة ملبورن.وفي ذات السياق أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من عاصفة رعدية شديدة تشمل المنطقة الكبرى في ملبورن وأجزاء من غرب وجنوب غيبس لاند.وقبل فترة شهدت ولاية فيكتوريا في الجنوب الشرقي لأستراليا من موجة فيضانات، ما دفع خدمات الطوارئ لتحذير السكان من احتمال تفاقم الأوضاع.وبلغ متوسط سرعة الرياح من 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى استعداد سكان ولاية تسمانيا إلى إخلاء المدينة، بالتزامن مع ضربات الرياح القوية للبلاد.