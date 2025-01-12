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فتيات يتفاجئن بشعرهن منتصب في الهواء والمسند يحذر.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عقب أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، على مقطع فيديو لبعض الأشخاص يظهرون فيه في موضع صحراوي و شعرهم منتصب.

وقال المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “شعرهم منتصب بسبب شحنة كهربائية في الغلاف الجوي، هذه الظاهرة تحدث عندما تكون الأجواء مشحونة كهربائياً، مما يشير إلى احتمال كبير لحدوث صاعقة برق”.

وأضاف: “في مثل هذه الحالة الخطيرة ينبغي الابتعاد فوراً عن الأماكن المكشوفة والتوجه إلى داخل السيارة فهي مأوى آمن بإذن الله لتجنب الإصابة بالصواعق”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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