شكرا لمتابعة خبر عن فتيات يتفاجئن بشعرهن منتصب في الهواء والمسند يحذر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقب أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، على مقطع فيديو لبعض الأشخاص يظهرون فيه في موضع صحراوي و شعرهم منتصب.

وقال المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “شعرهم منتصب بسبب شحنة كهربائية في الغلاف الجوي، هذه الظاهرة تحدث عندما تكون الأجواء مشحونة كهربائياً، مما يشير إلى احتمال كبير لحدوث صاعقة برق”.

وأضاف: “في مثل هذه الحالة الخطيرة ينبغي الابتعاد فوراً عن الأماكن المكشوفة والتوجه إلى داخل السيارة فهي مأوى آمن بإذن الله لتجنب الإصابة بالصواعق”.

اقرأ أيضا: