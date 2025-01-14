شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية مع بداية الصوم الكبير والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير عن معرفة موعد بدء العظة الأسبوعية، لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكان أوضح قداسته، إلى أنه سيتم إيقاف العظة لحين الانتهاء من فترة الأعياد والمناسبات في الفترة المقبلة الخاصة برأس السنة وعيد الميلاد وعيد الختان وعيد الغطاس.

ويستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية مع بداية الصوم الكبير، الذي يبدأ يوم الإثنين الموافق 24 فبراير وينتهي يوم الجمعة الموافق 11 أبريل، جاء ذلك في ختام عظة قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بأغاخان التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية.

وكانت عظة قداسته ختاما لسلسة لطلبات القداس الجوريجورى، وطلبة العظة كانت "ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين اقبلنا إليك"، والمقصود بها الجميع سواء كان الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة أو الخدام.

