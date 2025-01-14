شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يبدأ مهمة الإشراف على منتخب مصر بجلسة مع التوأم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مهمة الإشراف على منتخب مصر الأول بجلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن المسئولين عن المنتخب بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر .
واجتمع ظهر أمس، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير المنتخب، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.
يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.
وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.
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