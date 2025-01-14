شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يبدأ مهمة الإشراف على منتخب مصر بجلسة مع التوأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مهمة الإشراف على منتخب مصر الأول بجلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن المسئولين عن المنتخب بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر .

واجتمع ظهر أمس، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم و إبراهيم حسن مدير المنتخب، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني ومصطفي أبو زهرة ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

تم خلال الاجتماع التطرق إلى استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026 و التأكيد علي دعم و توفير كل متطلبات المنتخب في الفترة المقبلة من أجل التأهل لكأس العالم 2026 ، والتحضير للبطولات المقبلة.