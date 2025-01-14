شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يطلب ضم حمزة علاء حارس الأهلى فى أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اتحاد الكرة، التفاوض مع النادى الأهلى بشأن ضم لاعب أو أكثر من الفريق الأحمر مع منتخب مصر للشباب فى بطولة أمم أفريقيا للمحليين فى الفترة من 1 حتى 28 فبراير المقبل.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من النادى الأهلى الاستعانة بحمزة علاء حارس مرمى الفريق نظرا لخبراته الدولية مع المنتخب الأولمبى، بجانب عدم اعتماد كولر المدير الفنى للأهلى عليه ما يسهل ضمه للمنتخب.

وكشف حلمى طولان عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، عن خوض منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين في نسختها المقبلة، لافتا إلى أن منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه سيخوض هذه البطولة لتوفير احتكاك قوى لهذا المنتخب الذى يستعد لخوض نهائيات أمم أفريقيا تحت 20 سنة في كوت ديفوار ابريل المقبل.

ويعقد اتحاد الكرة اجتماعات مكثفة مع اللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وأسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب لتشكيل منتخب المحليين الذى سيشارك في البطولة، حيث من المقرر أن يكون مزيجا بين لاعبى منتخب الشباب وبعض لاعبى أندية الدورى الممتاز الذين لا يشاركون بانتظام مع فرقهم.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للمحليين في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته.



ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم: كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.



وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة، وستشارك مصر في هذه التصفيات.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.



وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.