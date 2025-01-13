شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. محام يوضح موقف الرئيس يول من حضور جلسة محاكمته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ غدًا الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية، حسبما أعلن أحد محاميه، مشيرًا إلى مخاوف متصلة بـ"الأمن".

وقال يون كاب-كيون في بيان: "ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير".

وأضاف: "الرئيس يعتزم المثول بمجرد حل المخاوف الأمنية". محاولة انقلاب فاشلة عزل البرلمان يون سوك يول لمحاولته فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر، في انقلاب سرعان ما أحبطه النواب.

وعزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كف يده عن مزاولة مهماته، لكنه لا يزال رئيسًا بانتظار بت المحكمة الدستورية في قرار العزل بحلول منتصف يونيو.