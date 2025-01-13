شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت مدمن للتدخين الإلكتروني؟.. تعرف على أفضل الطرق للإقلاع عنه والان مع تفاصيل الخبر

الإقلاع عن التدخين الإلكتروني، أو أي منتج يحتوي على النيكوتين، ليس بالأمر السهل ومع ذلك، إذا كنت قد اتخذت قرارك بالقيام بذلك، فقم بخوض التحدي وأكمله، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها للإقلاع عن التدخين الإلكتروني، بحسب موقع تايمز ناو.

إذا كنت مدمنًا على التدخين الإلكتروني، وهو نشاط يحفز التدخين، فأنت بحاجة إلى الإقلاع عنه في أقرب وقت ممكن.

وفقًا للإحصائيات، فهو ليس سيئًا لقلبك ورئتيك فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات تهدد الحياة مثل السرطان. ومع ذلك، إذا كنت قد فكرت في محاولة الإقلاع عن عادة التدخين، فأنت لست وحدك. يقول ما يقرب من 7 من كل 10 مدخنين إنهم يريدون الإقلاع.

الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحتك. ما يقرب من ثلث الوفيات بسبب أمراض القلب هي نتيجة للتدخين والتدخين السلبي.

وفقًا للدراسات، يمكن أن تساعد السجائر الإلكترونية الأشخاص على الإقلاع عن التدخين بشكل أكثر فعالية من بدائل النيكوتين الأخرى مثل اللاصقات أو العلكة أو أقراص الاستحلاب.

تتضمن بعض النصائح والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين ما يلي:

وفقًا للخبراء، فإن الفارينيكلين - وهو حبة أو رذاذ أنفي يستخدم عادة لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين - هو استراتيجية فعالة تعمل عن طريق تحفيز مستقبلات النيكوتين في الدماغ، وبالتالي تقليل الرغبة الشديدة في النيكوتين وأعراض الانسحاب.

في حين أن النيكوتين يجعل التدخين يشعر بالرضا، فإن الفارينيكلين يمنع هذا الشعور الجيد ويمكن أن يساعد في منع الرغبة الشديدة في تدخين السجائر الإلكترونية أو السجائر.

العلاج ببدائل النيكوتين

تعتبر لصقات النيكوتين، والعلكة، والحبوب، والبخاخات، وأجهزة الاستنشاق من بين أكثر الطرق إفادة ونجاحًا للإقلاع عن التدخين، خاصة إذا كنت تمتنع عن التبغ. توفر هذه المنتجات أيضًا النيكوتين بجرعة ثابتة، لذلك تتجنب اندفاع النيكوتين الذي تحصل عليه من التدخين الإلكتروني مع الاستمرار في الحصول على الراحة من أعراض الانسحاب.

توفر بعض منتجات التدخين الإلكتروني المزيد من النيكوتين مقارنة بالسجائر، لذلك قد تحتاج إلى البدء في العلاج ببدائل النيكوتين بجرعة أعلى مما لو كنت تدخن السجائر التقليدية.

وفقًا للخبراء، يمكن أن تكون المحفزات جسدية أو اجتماعية أو عاطفية أو مزيجًا من كل هذه. كما أنها تختلف من شخص لآخر، لذلك من المهم فهمها لمساعدتك في وضع استراتيجية لتجنب مثل هذه السيناريوهات أو التعامل معها.

إذا كان أصدقاؤك يستخدمون السجائر الإلكترونية، فقد تجد صعوبة أكبر في الإقلاع عن التدخين إذا قضيت الكثير من الوقت معهم، لكن لا تفكر في كيفية مقاومة إغراء التدخين الإلكتروني معهم.

التعرف على المشاعر التي تثير الرغبة في التدخين الإلكتروني يمكن أن يساعدك على اتخاذ خطوات أكثر إنتاجية لإدارة تلك المشاعر، مثل التحدث مع أحبائك أو كتابة مذكرات عنها.

اتبع استراتيجية الانسحاب

بمجرد أن تتوقف عن التدخين الإلكتروني، ستكون الأيام القليلة الأولى أو حتى الأسابيع صعبة بعض الشيء حيث قد تعاني من أعراض الانسحاب مثل:

تغيرات المزاج مثل زيادة الانفعال والعصبية والإحباط

القلق والاكتئاب

التعب والإرهاق

الأرق

الصداع المتكرر

صعوبة التركيز

زيادة الجوع



في بعض الأحيان، يكون لديك رغبة شديدة في التدخين الإلكتروني، ولكن يجب أن تحاول إيجاد طرق للتغلب على هذه الرغبات من خلال:

ممارسة التنفس العميق

محاولة التأمل

ممارسة الرياضة

الذهاب في نزهة

لعب أو حل ألغاز الكلمات المتقاطعة

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

إبقاء أصدقائك وعائلتك على اطلاع بخطتك للإقلاع عن التدخين الإلكتروني

على الرغم من أنه قد يبدو محرجًا، إلا أنه يجب عليك دائمًا إبقاء أحبائك على اطلاع بخططك للإقلاع عن التدخين الإلكتروني. وفقًا للخبراء، من المهم إجراء هذه المحادثة، حتى لو بدت صعبة. سيشكل الأصدقاء والعائلة الذين يعرفون أنك ستتوقف عن التدخين مصدر تشجيع كبير، مما يحدث فرقًا كبيرًا.

