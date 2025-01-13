شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة لدى تايلاند تحذّر من استئجار المركبات دون قراءة الشروط بعناية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّرت سفارة المملكة لدى تايلاند المواطنين من استئجار السيارات والدرّاجات النارية والمائية دون قراءة شروط وأحكام الإيجار بعناية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع إكس :”تود السفارة تنبيه المواطنين الزائرين مملكة تايلند بعدم استئجار السيارات والدراجات النارية والمائية والتوقيع على عقد الايجار الا بعد قراءته جيداً ومعرفة التفاصيل والشروط،وتصوير الدراجات قبل استئجارها”

وشددت على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة تايلند حتى لايقع المواطن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مملكة تايلند، مشيرة إلى أن رقم الشرطة السياحية هو 1155.