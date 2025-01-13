شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة ترصد القمر البدر لشهر رجب اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يرصد بسماء الوطن العربي اليوم، القمر البدر لشهر رجب وسيكون مشاهدًا طوال الليل بسماء الوطن العربي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق من الأفق الشمالي الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ أن حجمه الظاهري كبير عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًا وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث سيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء منتصف الليل وسيغرب بالأفق الشمالي الغربي مع شروق شمس الثلاثاء.

وأشار أبو زاهرة، إلى أن القمر يتحرك الآن على الجانب المقابل من الشمس في السماء، لذلك نرى كل جانبه النهاري وبالتالي يبدو لنا مضاءً تمامًا مثل كرة فضية لامعة، وهذه الليلة سيكون مقترنًا مع النجم بولكس أحد المع نجوم كوكبة التوأمان وكذلك كوكب المريخ طوال الليل.

وبين أن تسمية البدر تطلق عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة بالنسبة للشمس وسوف يحدث ذلك عند الساعة 01:26 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر، ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس.