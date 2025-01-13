شكرا لمتابعة خبر عن رفع 1.1 مليون طن نفايات في الأحساء .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبانت إحصائية ٢٠٢٤ أن أمانة الأحساء ممثلة بوكالة الخدمات رفعت 1.1 مليون طن من النفايات ، كانت النسبة الأعلى منها للنفايات ذات الحجم الكبير بواقع 688 ألف طن ، تلتها النفايات المنزلية بكمية بلغت 445 ألف طن ثم التجارية بنحو 62 ألف طن ،كما تم رفع 384 ألف طن نفايات مبعثرة، و25 ألف طن مُخلّفات مسالخ، و15 ألف طن من إطارات المركبات.

وأوضحت الإحصائية، أن الأمانة قامت بمعالجة 231 ألف عنصر من عناصر التشوه البصري، ومعالجة 17985 بلاغ وارد لمركز البلاغات والطوارئ 940 ، وفيما يتعلق بأعمال النظافة العامة فتم من خلالها (كنس 509 ألف كيلومتر طولي من الطرقات آلياً ويدوياً ، غسيل وتطهير 582 ألف حاوية نظافة ، غسيل 18741 متر طولي من الأرصفة).

وأشارت الأمانة إلى أن ذلك يأتي ضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية وتعزيز الوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.