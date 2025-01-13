شكرا لمتابعة خبر عن استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة حائل.

وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة حائل، يليه مخالفات القيادة بالاتجاه المعاكس لحركة السير والانحراف المفاجئ.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.