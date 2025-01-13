حسين المهدي يشوق متابعيه لمسلسله الجديد سدف ويكشف عن الشخصية التي سيجسدها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 01:17 مساءً - شارك الفنان حسين المهدي متابعيه وجمهوره صورةً له وهو يرتدي بنطلوناً أسود وقميصاً أحمر به نقوش خفيفة لشخصيته الذي سيجسدها بمسلسله القادم "سدف" وهي شخصية فنان، ومن المقرر أن يُعرض بالموسم الرمضاني 2025 وعلَّق على الصورة وكتب: "الفنان فايز عبدالكريم، قريباً في مسلسل، سدف، رمضان2025، mbc، شكراً محمد أنور".

وكان مخرج العمل محمد أنور محمد قد نشر صورةً قبل أيام لحسين المهدي وبثينة الرئيسي وكتب فيها: "بنقول لكم شي، وبتردون قولوا كل شي، فاطمه وبدر ومبارك (الديرفه)، نجلاء وحسين، وغازي (محمد علي رود)، غنيمه وسالم ونبيل (الناموس)، بدينا من 2029 في الديرفة وفي 2025 بنلتقي بمسلسل سدف، مع: أماني وفايز وشاهين، تأليف وإخراج: محمد أنور محمد، إنتاج: آبيز برودكشنز والمجموعة الفنية".

مسلسل "سدف"

"سدف" مسلسل من إﺧﺮاﺝ وتأليف محمد أنور محمد، ومن بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، حسين المهدي، بثينةالرئيسي، أحمد إيراج، عبدالله بهمن غدير السبتي، خالد العجيرب، في الشرقاوي، ناصر عباس، فهد باسم، صمود المؤمن، نور محمود، عباس خليفي، زمن عبدالله، أحمد السعدون، حنين حامد، وحسن إبراهيم.

آخر عمل عُرض للفنان حسين المهدي

وكان آخر عمل عُرض للفنان حسين المهدي هو مسلسل "صدف" من ﺇﺧﺮاﺝ مناف عبدال، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عمار بوشاهين ومن بطولة كل من الفنان حسين المهدي، روان مهدي، أبرار أبوسيف، عبدالله البلوشي، كفاح الرجيب، محمدالأستاذ، وعيسى الملا.

وتدور قصة المسلسل حول شابة تعاني من اضطراب نفسي، يجعلها غير مقتنعة بأن شقيقتها انتحرت، وتمضي في رحلة من البحث بمساعدة محقق محترف لحل اللغز، ضمن أجواء تشويقية مليئة بالغموض، وتنطلق الأحداث من لحظة انتحار أسرار في صالة منزلها تاركةً رسالةً لأختها صدف التي تعاني من مرض اللوكسيثيميا الذي يجعلها غير قادرة عن التعبير عن مشاعرها، وتتوالى أحداث المسلسل.

آخر أعمال عُرضت لـحسين المهدي

وكانت آخر أربعة أعمال عُرضت للفنان حسين المهدي مؤخراً ثلاثة منها مسلسلات درامية ومسرحية، والمسلسلات هي:

مسلسل "حياة لا تُشبهني" من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله التركماني، ومن تأليف أنفال الدويسان وبطولة الفنانة سماح، عبدالله التركماني، هبة الدري، حمدالعماني، إيمان الحسيني.

مسلسل "يس عبدالملك" من بطولة الفنان سعدالفرج، عبدالرحمن العقل، حسين المهدي ، ياسة، ليالي دهراب، أحمدالنجار، ناصر عباس، فتات سلطان، زينب بهمن، حسن عبدال، من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف محمدالنشمي.

، ياسة، ليالي دهراب، أحمدالنجار، ناصر عباس، فتات سلطان، زينب بهمن، حسن عبدال، من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف محمدالنشمي. ومسلسل "زمن العجاج" من ﺇﺧﺮاﺝ: جاسم المهنا وﺗﺄﻟﻴﻒ إيمان سلطان، وبطولة جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، أحمد مساعد، حسين المهدي ، فيصل العميري، عبير أحمد.

، فيصل العميري، عبير أحمد. وقدَّم كذلك مسرحية "عرس الجن" من إﺧﺮاﺝ وتأليف محمد جمال الشطي، ومن بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، أحمدالفرج، هبةالدري، حسين المهدي، ويوسف الحشاش.

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