شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: رمضان هذه السنة سيكون معتدلاً زمانًا ومناخًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن شهر رمضان المبارك سيكون معتدلاً زمانًا ومناخًا هذا العام .

وقال الزعاق في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” عشنا الليالي الأطول في السنة والمسماه عند العرب بليالي العاشقين، وبدا النهار يأخذ حصته من الليل وسيستمر لمدة 6 أشهر .”

وأضاف :” في منتصف شهر رمضان يتساوى طول الليل مع النهار وبعدها يبدأ يتغلب النهار على الليل ويبدأ شروق الشمس على القطب الشمالي بعد غيابها لمدة 6 شهور .”

اقرأ أيضًا :