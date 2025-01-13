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شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: رمضان هذه السنة سيكون معتدلاً زمانًا ومناخًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن شهر رمضان المبارك سيكون معتدلاً زمانًا ومناخًا هذا العام .
وقال الزعاق في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” عشنا الليالي الأطول في السنة والمسماه عند العرب بليالي العاشقين، وبدا النهار يأخذ حصته من الليل وسيستمر لمدة 6 أشهر .”
وأضاف :” في منتصف شهر رمضان يتساوى طول الليل مع النهار وبعدها يبدأ يتغلب النهار على الليل ويبدأ شروق الشمس على القطب الشمالي بعد غيابها لمدة 6 شهور .”
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