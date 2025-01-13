شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك تطهير منزلك من العدوى بعد الإصابة بالبرد والأنفلونزا؟ والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أنه قد لا يكون من السهل محاربة فيروس البرد والأنفلونزا، يمكنك دائمًا التأكد من تطهير جميع المناطق المهمة في منزلك لمنع انتشار المزيد من الجراثيم، من المطبخ إلى السيارة، إلى غرفة نومك، وحتى الحمام، تأكد من تطهير المنزل بالكامل بشكل صحيح، حيث تظل الجراثيم على الأسطح لمدة تصل إلى 48 ساعة، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق السهلة للقيام بذلك، بحسب موقع تايمز ناو.



تؤثر الأنفلونزا سلبًا على صحتك. من الحمى إلى آلام الجسم، تمتص الحالة الطاقة من جسمك. كما أنه من السهل انتشاره، حيث يصيب فيروس الأنفلونزا معظم الأسطح التي قد تتلامس معها، مما يستدعي التنظيف الشامل.



وفقًا للخبراء، يجب عليك تطهير منزلك بعد الإصابة بالإنفلونزا لقتل الجراثيم على الأسطح المختلفة، وبصرف النظر عن جعل منزلك خاليًا من الفيروسات، فإنه يساعد أيضًا في منع أفراد أسرتك الآخرين أو أولئك الذين يزورونك من الإصابة بالمرض، تتضمن العملية تنظيف الأسطح المستخدمة بشكل شائع، مما يقتل الفيروسات والبكتيريا التي تؤدي إلى الأمراض.



يقول الأطباء، إن العمر الافتراضي الدقيق للجراثيم يعتمد على نوع الجرثومة - بصرف النظر عن السطح الذي تؤثر عليه. عمومًا، تبقى الأنفلونزا على الأسطح لمدة تصل إلى 48 ساعة. يمكن للجراثيم أيضًا أن تبقى على الأيدي غير المغسولة لمدة ساعة.

ما الأسطح التي يمكن أن تتأثر بالفيروس؟

يقول الأطباء إن الأسطح الأكثر استخدامًا في منزلك - والتي من المرجح أن تحتوي على جراثيم باقية - تشمل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والمقابض ودرابزين السلالم وحتى إذا كنت تغسل يديك بانتظام بشكل متكرر، تنتشر الفيروسات والجراثيم الأخرى إذا لمست سطحًا لمسه شخص آخر أو عطس عليه عندما كان مريضًا. لا تنس تنظيف سريرك وأغطية السرير أيضًا.

ربما تكون مناديل التطهير هي أسهل الأدوات للمساعدة في تطهير الأسطح المشتركة. تأكد من اتباع تعليمات الشركة المصنعة، مثل ترك المنتج مبللاً لفترة كافية لقتل الجراثيم. اغسل يديك بعد كل استخدام.

المطبخ هو المنطقة الأكثر استخدامًا في المنزل حيث يستخدم الجميع - سواء كانوا مرضى أم لا - مجموعة من أكواب الشرب والأواني والأطباق. يجب عليك جمع كل هذه الأشياء وغسلها بالماء الساخن والصابون، أو وضعها في غسالة الأطباق للتنظيف.

بعد الانتهاء من التنظيف، انقل الأطباق إلى جانب واحد وتأكد من تطهير المناطق الأخرى، مثل:

مقابض أبواب الثلاجة

الخزائن والأدراج

أسطح العمل

الحوض، بما في ذلك الصنابير والمقابض

الأجهزة الكهربائية مثل أفران الميكروويف والأفران

صناديق القمامة

تنظيف الحمام مهم للغاية

سواء كنت أنت أو أي شخص في العائلة مصابًا بالأنفلونزا، فإن الجميع يستخدم الحمامات. لذا، من المهم تطهيرها، وخاصة:

مقابض الأبواب

المغاسل والحنفيات

أحواض الاستحمام والدشات

موزعات الصابون

المراحيض

الأرضيات

دع بعض الهواء النقي يدخل

تأكد من فتح جميع الأبواب والنوافذ لبعض الوقت للسماح بدخول بعض الضوء الطبيعي والهواء النقي. وبصرف النظر عن جعلك تشعر بتحسن، فإنه يساعد أيضًا في تقليل ركود الجراثيم التي قد تبقى في الهواء - والتي يمكن أن تزيد من انتشار المرض.

تأكد من تهوية منزلك لتجديد الهواء.

بينما يتعافى معظم الناس من الأنفلونزا في غضون أسبوع، قد يستغرق البعض ممن لديهم مستويات مناعة منخفضة وقتًا أطول. لذا، إذا كنت لا تزال تتعافى من الأنفلونزا، ففكر في الاستعانة بمساعدة أفراد الأسرة الآخرين أو الأصدقاء لمساعدتك في التنظيف والشعور بتحسن.