الجديد: جنبلاط أبلغ ميقاتي ان اللقاء الديمقراطي سيسمي نواف سلام

افادت معلومات لقناة "الجديد" بأن النائب السابق وليد جنبلاط أبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان اللقاء الديمقراطي سيسمي نواف سلام في الاستشارات النيابية الملزمة اليوم.

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