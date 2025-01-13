شكرا لقرائتكم خبر عن اعتلال الشبكية السكرى.. لماذا تتطلب إدارة مرض السكر العناية بصحة العينين؟ والان مع تفاصيل الخبر

هناك حوالي 537 مليون شخص يعانون من مرض السكر على مستوى العالم، ولكن الأمر المثير للقلق هو حقيقة أن أكثر من نصف هؤلاء المرضى المصابين بالسكر يعانون من أمراض العيون في غضون 10 سنوات من الإصابة بمرض السكر، وإذا تُرِك المرض دون علاج، فقد يصل إلى العمى، لذلك، من المهم فهم الأمراض المرتبطة بالسكر وطرق الوقاية منها.

ما اعتلال الشبكية السكري؟

إنه اضطراب يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من مشاكل العين لدى الأشخاص المصابين بمرض السكر، حيث إن اعتلال الشبكية السكري (DR)، وهو شكل شائع من أمراض العين المرتبط بالسكر، يُسبب تلف الأوعية الدموية في شبكية العين ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات خطيرة إضافية مثل الوذمة البقعية السكرية (DME)، وكلا الحالتين قد يحدثا بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم لأن الشبكية تتعرض للتلف بسبب التعرض فترات طويلة لمستويات مرتفعة من السكر في الدم.

بينما تحدث الوذمة البقعية في المقام الأول بسبب مرض السكر، ولكن قد يحدث أيضًا بسبب حالات أخرى مثل الخضوع لجراحة إعتام عدسة العين، أو الضمور البقعي، أو التهاب العنبية، أو انسداد الأوردة الشبكية، أو تلف الإشعاع، وقد تتطور الوذمة البقعية نتيجة لاستخدام بعض أدوية السكر.

لذلك يتعين على أي شخص مصاب بمرض السكر فهم المخاطر المحتملة المرتبطة بالعين، علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم وفرط شحميات الدم معرضون أيضًا لخطر الإصابة بأمراض العين الشديدة.

فيما يلى علامات وأعراض اعتلال الشبكية السكري

هناك أعراض نادرة الحدوث في المراحل المبكرة من اعتلال الشبكية السكري، ومع ذلك، قد يبدأ بعض الأشخاص في مواجهة صعوبة في رؤية الأشياء أو تفسيرها من مسافة بعيدة، وقد تظهر بقع داكنة أو عوامات عندما تبدأ الأوعية الدموية في الشبكية في النزيف، ويعد الحصول على العلاج في أقرب وقت ممكن أمرًا ضروريًا لتجنب المزيد من المضاعفات، ويمكن أن يتجلى DME أحيانًا في شكل أعراض مثل ضعف الرؤية، وانخفاض حدة البصر، وتغير إدراك الألوان، وظهور خطوط مستقيمة مشوهة، وخطوط متموجة، والبقع السوداء في الرؤية المركزية، وصعوبة في القراءة، وفي بعض الحالات، قد لا تظهر أي أعراض لاعتلال الشبكية السكرى، ولذلك يحتاج الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض إلى زيارة طبيب عيون لتشخيص الحالة، سيقوم بإجراء فحص سريري شامل وسيأخذ تاريخًا طبيًا شاملاً.

كيفية التعامل مع أمراض العيون المرتبطة بمرض السكر:

يحتاج مرضى السكر إلى مراقبة مستويات السكر في الدم باستمرار لتجنب فقدان البصر، وينطبق هذا أيضًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، ويجب عليهم اتباع توصيات الطبيب فيما يتعلق بممارسة التمارين الرياضية وفقدان الوزن وتعديل النظام الغذائي.

طرق الوقاية من أمراض العين المرتبط بمرض السكر:

إن إدارة مرض السكري بشكل فعال، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، واتباع نظام غذائي متوازن، والاهتمام الصارم بالتوصيات الطبية، هي المفتاح لمنع تلف العين المرتبط بالسكرى، وعلى المدى الطويل، يمكن لهذه الإجراءات حماية الرؤية من الضرر من خلال خفض خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكرى.