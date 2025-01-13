شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة شائعة تسبب آلام المفاصل فى أشهر الشتاء الباردة والان مع تفاصيل الخبر

العظام القوية والصحية مهمة لصحتك العامة وجودة حياتك، ومع ذلك، في فصل الشتاء، عندما تنخفض درجات الحرارة، يصبح من الصعب العناية بصحة عظامك بسبب الالتهاب والألم، وفقًا للخبراء، فإن بعض الأطعمة، والتي تعد من المواد الغذائية الأساسية في الشتاء، تؤدي فقط إلى تفاقم حالتك، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل، بحسب موقع تايمز ناو.



تجلب أشهر الشتاء مع درجات الحرارة المتجمدة والبرد القارس معها آلامًا موسمية وآلامًا مزعجة للغاية.



وفقًا للخبراء، يمكن لبعض الأطعمة الشائعة في الطقس البارد أن تزيد من التهاب المفاصل وعدم الراحة والألم. بعض هذه الأطعمة تشمل:

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل النقانق والبرجر مليئة بالنكهة والطعم ولكنها مليئة أيضًا بمنتجات نهاية الجليكوزيل المتقدمة، أو المنتجات النهائية للجليكوزيل المتقدمة والمواد الحافظة مثل النترات، وتتشكل هذه المنتجات عندما تضاف البروتينات أو الدهون إلى السكر أثناء الطهي ويمكن أن تؤدي إلى الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

وفقًا للخبراء، يؤدي الالتهاب في الغالب إلى الألم وعدم الراحة، خاصة إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل. من المهم تقليل تناول اللحوم المصنعة، مما يقلل من علامات الالتهاب في جسمك.

الكربوهيدرات المكررة

توجد الكربوهيدرات المكررة في العديد من الأطعمة المريحة مثل الخبز الأبيض والمعجنات التي يحب معظم الناس تناولها في الشتاء ولكنها غنية بمؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع - مما يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يسبب الالتهاب بدوره.

تسبب الكربوهيدرات المكررة التهابًا يؤثر على المفاصل ولكنه يساهم أيضًا في زيادة الوزن. يجب أن تأكل الحبوب مثل الشوفان أو الكينوا أو الأرز البني، والتي توفر طاقة مستدامة وأقل عرضة لزيادة الالتهاب.

المشروبات السكرية

تعتبر الشوكولاتة الساخنة من أفضل المشروبات التي يحب معظم الناس احتسائها في الشتاء. ومع ذلك، فإن - الكريمة المخفوقة والمارشميلو - جنبًا إلى جنب مع البسكويت والكعك يمكن أن تكون ضارة ليس فقط لوزنك ولكن أيضًا تسبب الالتهاب.

يقول الأطباء أن السكر يزيد من آلام المفاصل بمرور الوقت ويساهم في التعب، مما يجعل من الصعب عليك البقاء نشطًا.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية المقرمشة والساخنة مثل حلقات البصل ورقائق البطاطس والسمبوسة والباكورا هي متعة الشتاء. لكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المتحولة غير الصحية، مما يؤدي إلى الالتهاب، وبالتالي تفاقم آلام المفاصل وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

اختر طرق طهي أكثر صحة مثل الخبز أو القلي بالهواء وأدرج الدهون المضادة للالتهابات مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات.

منتجات الألبان

منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والقشدة هي من المواد الغذائية الأساسية في الشتاء ولكنها تؤدي إلى مشاكل لأولئك الذين يعانون من حساسية المفاصل. يقول الخبراء أن منتجات الألبان تؤدي إلى حساسية الكازين لدى العديد من الأشخاص، مما يؤدي إلى الالتهاب وتفاقم أعراض آلام المفاصل.

كيف تحافظ على صحة مفاصلك في الشتاء باتباع نظام غذائي؟

النظام الغذائي الصحي والمتوازن هو مفتاح الحياة الصحية بشكل عام. تناول الأطعمة التي تتكون من الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجات الألبان والبقول. تأكد أيضًا من:

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات ك، د، ج

- مصادر فيتامين د هي الأسماك الدهنية وصفار البيض والحليب والجبن

- مصادر فيتامين ك هي الخضروات الورقية الخضراء مثل البروكلي والسبانخ والملفوف والكرنب

- مصادر فيتامين ج هي البرتقال والليمون والفراولة والكيوي

- زيادة تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تشمل الأفوكادو وبذور الكتان والجوز والأسماك في نظامك الغذائي

بصرف النظر عن ذلك، تحتاج إلى البقاء نشطًا، حيث يمكن أن تثبط درجات الحرارة في الشتاء الحركة. ومع ذلك، يقترح الأطباء أن البقاء نشطًا يساعد في الحفاظ على مرونة المفاصل وتقليل التصلب، أيضًا، اشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب المفاصل ومنع الالتهاب الناجم عن الجفاف.