شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى لومى يشارك بافتتاح أول كنيسة أرثوذكسية مصرية بتوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سفير مصر في لومي السفير أحمد عيد، في افتتاح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كأول كنيسة أرثوذكسية مصرية في جمهورية توجو.

حضر الافتتاح نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، ممثلا لقداسة البابا تواضروس الثاني، والقمص داوود لمعي كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، والقمص يوسف اسطفانوس والقس انطون بسادة المشرف على الكنيسة في لومي، ولفيف من الكهنة وممثلي السفارة بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية التوجولية، ووزراء الصحة والديانات والثقافة في الحكومة التوجولية.

وشارك في افتتاح الكنيسة عدد من ممثلي الجاليات العربية المقيمة في توجو، وممثل عن كنيسة بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الارثوذكس في توجو وبنين وبوركينا فاسو .