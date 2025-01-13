شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم والدواجن فى سوق اليوم الواحد.. تخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أسعار اللحوم والدواجن في أسواق اليوم الواحد، لشراء احتياجاتهم منها بأسعار مخفضة، إذ توفر الأسواق جميع المواد والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%.

تطرح أسواق اليوم الواحد في الجيزة، أسبوعيًا، في أحياء (إمبابة، والمنيرة الغربية، والعمرانية)، ومركز ومدينة كرداسة، كيلو اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا، وذلك ضمن ما تطرحه من سلع غذائية أساسية، منها الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والخضراوات والفواكه.

ويعتبر سوق اليوم الواحد فى شارع الصوامع بحى إمبابة، واحدًا من أبرز أسواق اليوم الواحد التى تم افتتاحها مؤخرًا فى المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ ينظم يوم الجمعة من كل أسبوع، ويستقطب أعدادًا كبيرة من أهالى أحياء إمبابة، والمنيرة الغربية، والوراق، الراغبين فى شراء مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة.

ويوفر السوق جميع احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية، من خلال تقليل الاعتماد على الوسطاء، إذ يوفر السلع من المُزارع أو المُنتج إلى المستهلك بشكل مباشر دون المرور على الحلقات الوسيطة، مما يُسهم فى خفض الأسعار بشكل ملحوظ وخلق بيئة تسوق مريحة ومنظمة للمواطنين.

ويضمن سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى حى العمرانية، وصول السلع لأهالى أحياء العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، بمرونة أكبر، إذ يتيح الفرصة للمنتجين والمزارعين وأصحاب المصانع، لبيع منتجاتهم بشكل مباشر للمواطنين يوم الإثنين من كل أسبوع، مما يسهم فى حصولهم على احتياجاتهم من مختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.