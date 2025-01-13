شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: افتتاح المتحف الزراعى بالدقى بعد الانتهاء من تطويره والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتورعلاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن المتحف الزراعى بالدقى هو ثانى أقدم متحف زراعى في العالم، بعد المتحف الزراعى فى العاصمة المجرية "بودابست" حيث يقع على مساحة 125 ألف مترًا منها 25 ألف متر مبانى، ويضم حوالى 8 متاحف داخلية.

أضاف عزوز أنه يتم تهذيب الأشجار والنخيل بالمتحف، ولم يتم قطع أى شجرة ليصبح فى صورة جميلة وشكل حضارى ومتطور، ويكون لائق بقيمة المتحف، وعندما يتم الانتهاء من تطويره سيتم افتتاحه للجمهور.

وأشار عزوز إلى أن وزير الزراعة قام بزيارات ميدانية للمتحف الزراعي بهدف تطويره، ووجه بإعادة المتحف إلى حالته الأصلية ليقوم بدوره الثقافي والريادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن المتحف يُعد رمزًا للحضارة المصرية.

ويعود فضل إنشاء المتحف الزراعى إلى الملك فؤاد الأول، الذى كان يرى أنه من الضرورى أن يكون لمصر متحف زراعى تكون مهمته نشر المعلومات الزراعية والاقتصادية في البلاد، وتمت الاستعانة بمصمم المتحف الزراعى في العاصمة المجرية "بودابست" ليقوم بتصميم المتحف الزراعى المصري، ووقع الاختيار على سراى الأميرة فاطمة إسماعيل، ابنة الخديو إسماعيل، وشقيقة الملك فؤاد الأول، ليكون متحفاً زراعياً حيث تبلغ مساحته 125 ألف متر مربع ويتكون من 3 مبان لمعروضات خصص المبني الأول المملكة النباتية والمبني الثاني لمعروضات المملكة الحيوانية والمبني الثالث يضم المعرض التاريخي للزراعة المصرية منذ عهد ما قبل التاريخ ، ويضم أيضًا مكتبة وقاعات للسينما والمحاضرات و المجموعة الحشرية.

