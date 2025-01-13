شكرا لقرائتكم خبر عن SMC أحدث منصة رقمية بوزارة الصحة لإتاحة الخدمات الطبية عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه ولأول مرة يتم إطلاق المنصة الإلكترونية الخدمية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة " SMC " التى تستهدف الحصول على الخدمات من خلال الموقع الإلكترونى حيث يتمكن المريض من التواصل مع أى مستشفى تابعة للأمانه وحجز معاد مناسب للكشف واجراء الفحوص والتحاليل الطبية الكاملة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: تضم أمانة المراكز الطبية المتخصصة 48 مركزا متعدد التخصص و11 مركز أورام و 14 مركز أحادى التخصص و8 مراكز جراحات يوم واحد و28 مركز نقل دم، وتابع: توفر أمانة المراكز عددا من الخدمات الطبية المتميزة مثل جراحة القلب، وزراعة الأعضاء والوحدات المتخصصة وغيرها من التخصصات.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر "2030"، التي تركز على أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن المنصة الإلكترونية الخاصة بالأمانة تمثل خطوة نوعية رائدة تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين متلقي ومقدمي الخدمة الصحية،كما تسلط الضوء على إمكانيات الأمانة في تقديم خدمات طبية متميزة، مع إبراز الكوادر الطبية المتميزة والتجهيزات الطبية الحديثة المتاحة في مستشفياتها.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن المنصة تتيح خريطة جغرافية تفاعلية تساعد المرضى في الوصول بسهولة إلى مستشفيات الأمانة لتلقي الخدمات العلاجية والتشخيصية، كما تستعرض المنصة أنشطة الأمانة في مجالات عدة تشمل التشخيص والعلاج، وتنشيط السياحة العلاجية، والتسويق الطبي، والتعليم الطبي المستمر.

وفى ذات السياق أوضحت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المنصة توفر مجموعة من الخدمات المتطورة، مثل الحجز الإلكتروني للكشف في العيادات الخارجية بمستشفيات الأمانة، كما تتيح المنصة عرض نتائج الفحوصات المعملية، وتقارير وصور فحوصات الأشعة، بالإضافة إلى عرض المستشفيات التي تقدم خدمات ضمن المبادرات الصحية الرئاسية، ويُسهم هذا في تسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الصحية وتحسين تجربتهم الطبية.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان تقديم رعاية طبية عالية الجودة، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي المصري، ويعكس التزام الدولة بتطوير وتحسين الخدمات الصحية، وفقاً للمعايير العالمية.