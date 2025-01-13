شكرا لمتابعة خبر عن لاجئة سورية بالأردن‬⁩: ⁧‫السعودية‬⁩ مثل الأم الحنونة رعتني أنا وأبنائي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روت لاجئة سورية بالأردن قصة لجوئها من سوريا إلى الأردن، وكيف ساعدتها المملكة ومركز الملك سلمان للإغاثة بتوجيه من سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقالت اللاجئة خلال حديثها على قناة العربية السعودية:” آخر كلمة زوجي حكاها ما فيه غير خير، وبعدها اقتحموا منطقتي واضطريت أغادر أنا وأولادي الـ 5 وأولاد زوجي الأيتام الـ 5 .”

وأضافت :” بس وصلنا على الحدود الأردنية استلمونا بباصات وكنا نسألهم مين متكفل بنا يحكوا لنا مجهول ما بدو يبين .”

وتابعت:” وبعدين قالوا مركز الملك سلمان الله يحفظهم للخير، ولمن نحكي لهم ونتشكر يقولوا لا تتشكرونا، ويخجلونا بأفعالهم النبيلة، وكانوا مثل السند لنا .”

واختتمت حديثها :” الابن بس يحصله شي يركض عند أمه وحنّا بس مرينا بظروف رعتنا المملكة مثل الأم الحنونة .”