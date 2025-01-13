أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أنّ "استجابةً لتوجيهات رئيس الدّولة محمد بن زايد آل نهيان، وعقب الاتصال الهاتفي الّذي أجراه برئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة جوزاف عون، وَصل وفد إماراتي رفيع المستوى الأحد إلى العاصمة اللّبنانيّة بيروت، لإجراء التّرتيبات كافّة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "إعادة فتح السّفارة يعكس العلاقات الأخويّة التّاريخيّة بين البلدين والشّعبين الصّديقين"، مؤكّدةً "موقف الإمارات الثّابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنيّة وسلامة أراضيه، ووقوفها ومساندتها للشّعب اللّبناني الشّقيق".
وشدّدت على أنّ "إعادة فتح السّفارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثّنائيّة بين الإمارات ولبنان الشّقيق، وحرص الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتّنمية في البلاد، والتزام الدّولة العميق بمساعدة الشّعب اللّبناني وتقديم أشكال الدّعم كافّة له في مختلف المجالات".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد إماراتي رفيع المستوى وصل إلى لبنان لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.