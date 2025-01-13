وفد إماراتي رفيع المستوى وصل إلى لبنان لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت

أعلنت ​وزارة الخارجية الإماراتية​، أنّ "استجابةً لتوجيهات رئيس الدّولة ​محمد بن زايد آل نهيان​، وعقب الاتصال الهاتفي الّذي أجراه برئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة ​جوزاف عون​، وَصل وفد إماراتي رفيع المستوى الأحد إلى العاصمة اللّبنانيّة ​بيروت​، لإجراء التّرتيبات كافّة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "إعادة فتح السّفارة يعكس العلاقات الأخويّة التّاريخيّة بين البلدين والشّعبين الصّديقين"، مؤكّدةً "موقف الإمارات الثّابت تجاه وحدة ​لبنان​ وسيادته الوطنيّة وسلامة أراضيه، ووقوفها ومساندتها للشّعب اللّبناني الشّقيق".

وشدّدت على أنّ "إعادة فتح السّفارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثّنائيّة بين الإمارات ولبنان الشّقيق، وحرص الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتّنمية في البلاد، والتزام الدّولة العميق بمساعدة الشّعب اللّبناني وتقديم أشكال الدّعم كافّة له في مختلف المجالات".