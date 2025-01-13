اعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بان الرئيس جوزاف عون اجرى الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد ان تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، تم استدعاء القاضي نواف سلام رسميا لتشكيل الحكومة الجديدة، علما انه خارج البلاد ومن المقرر ان يعود غدا.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة بعد نيله 84 صوتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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