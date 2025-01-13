شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 9ر6 درجات يضرب اليابان وإصدار تحذيرات من تسونامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 9ر6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جنوب غرب اليابان.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من حدوث تسونامي في محافظة ميازاكي، حيث كان مركز الزلزال في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد، بالإضافة إلى محافظة كوتشي المجاورة، ولم ترد على الفور حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

