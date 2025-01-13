القناة 12: كبار قادة الأمن يقدّرون أن عودة السكان إلى شمال غزة ستجعل من الصعب استئناف الحرب في المستقبل بنفس الشدة

اشارت القناة "12" العبرية، الى ان كبار قادة الأمن يقدّرون أن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ستجعل من الصعب استئناف الحرب في المستقبل بنفس الشدة، إذ سيكون من الصعب إخلاء السكان مرة أخرى.

وذكرت بانه في الحكومة، يبدو أن هناك أغلبية كبيرة لصالح الموافقة على الصفقة، جميع وزراء الليكود الـ17 بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من المتوقع أن يدعموها، إلى جانب 6 وزراء من شاس، ووزيرين من يهودوت هتوراة، والوزيرين غيدعون ساعر وزئيف إلكين.

واوضحت بانه في المعارضة، تم التعبير عن دعم واسع للصفقة، حيث أعلنت أحزاب "يوجد مستقبل"، "المعسكر الرسمي"، "إسرائيل بيتنا"، "الديمقراطيون"، و"القائمة الموحدة" استعدادها لتوفير "شبكة أمان" برلمانية عند الحاجة.