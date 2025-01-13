الامارات | ذياب بن محمد بن زايد يُقدّم واجب العزاء في وفاة مبارك محيميد المنصوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة مبارك بن محيميد آل سالمين المنصوري.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة المرخانية في مدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.