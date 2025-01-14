الامارات | «شرطة وإسعاف دبي» تنقذان 5 عالقين بجبل في حتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت طائرة مروحية (هليكوبتر) تابعة لمركز الجناح الجوي في شرطة دبي من إنقاذ خمسة عالقين بأحد جبال حتا ممن يمارسون رياضة المشي الجبلي (الهايكنغ)، وذلك بجهد تعاوني مشترك مع مركز شرطة حتا ممثلاً في فريق الشجعان، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في إطار الحرص على الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل جلفار، إن فريق إسعاف دبي، بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي وفريق الشجعان، نجح في إنقاذ الخمسة الذين علقوا بتضاريس وعرة بجبال حتا أثناء ممارستهم رياضة المشي الجبلي.

وأضاف جلفار أن الجهود المبذولة في عملية الإنقاذ تمت بمشاركة اثنين من كوادر الإسعاف الجوي، إلى جانب طيارين اثنين وملاح من فريق الجناح الجوي بشرطة دبي، الذين استجابوا للبلاغ باستخدام طائرة هليكوبتر مجهزة برافعة لإنزال المسعفين إلى الموقع، حيث تم التأكد من سلامتهم واتخاذ اللازم من دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.

وتابع جلفار أن «نجاح هذه المهمة والعمل بروح الفريق الواحد بين أفراد إسعاف دبي وشرطة دبي، يُبرز جاهزية فرقنا الإسعافية وقدرتها على التعامل مع مختلف أنواع الحوادث في أصعب الظروف، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير على منطقة حتّا من داخل الدولة وخارجها خلال فعاليات مهرجان (شتانا في حتّا)، ويؤكد التزامنا بتوفير فرق عمل إسعافية متخصصة، ومركبات متطورة مجهزة بأحدث المعدات الإسعافية، لضمان سلامة جميع المواطنين والزوار والمشاركين في الأنشطة»، وأكد مدير مركز الجناح الجوي بالنيابة في شرطة دبي، العقيد طيار خلفان سالم المزروعي، أن إنقاذ الخمسة (رجال وسيدات) جاء بعد ورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد فيه العالقون بعدم قدرتهم على النزول من المنطقة الجبلية نظراً إلى خطورة المكان وارتفاعه.