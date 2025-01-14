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الامارات | انخفاض في الحرارة وأمطار متوقعة اليوم

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في الحرارة وأمطار متوقعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو ضباب خفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية تراوح سرعتها بين 15 و40 كيلومتراً في الساعة، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:43، والمد الثاني عند الساعة 03:27.

والجزر الأول عند الساعة 20:16، والجزر الثاني عند الساعة 07:19، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:13، والمد الثاني عند الساعة 23:03، والجزر الأول عند الساعة 16:10، والجزر الثاني عند الساعة 04:58.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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