شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصول المتحدة للرياضة على حقوقها.. أون سبورت تنقل جميع مباريات كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على حقوق البث لجميع مباريات كأس العالم لكرة اليد 2025، ونقل حفل الافتتاح المقرر له التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على قناة أون تايم سبورتس 1، حيث يقام مونديال اليد بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس لأول مرة، في تاريخ مونديال كرة اليد، جميع مباريات بطولة كأس العالم بالكامل، وإقامة استوديوهات تحليلية للبطولة يضم كوكبة من نجوم وخبراء لعبة كرة اليد.

ONTIME1

إيطاليا وتونس الساعة 6:30

بتعليق خالد خيري

الدنمارك والجزائر : الساعة 9:30 بتعليق خالد خيري



ONTIME2

فرنسا وقطر الساعة 7:00 بتعليق أحمد إبراهيم

النمسا والكويت 9:30 بتعليق أحمد إبراهيم.