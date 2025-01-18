أمير كرارة يثير الجدل بصورة لسيارة محطمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق النجم أمير كرارة جمهوره لفيلمه الجديد “الشاطر” الذي يواصل تصوير مشاهده الفترة الحالية وذلك بطريقة مبتكرة، حيث نشر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” أول صورة من كواليس الفيلم المقرر عرضه في صيف 2025.

الصورة التي نشرها كرارة يظهر فيها وهو يقف بجانب سيارة مقلوبة مشتعلة؛ ما يلمح الى أن الفيلم سيشهد العديد من مشاهد الأكشن المثيرة التي تعد الجمهور بجرعة كبيرة من الإثارة والتشويق.

فيلم “الشاطر” يشارك في بطولته عدد من النجوم البارزين الى جانب أمير كرارة، منهم هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعادل كرم، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وهو يعد الفيلم الثاني على التوالي الذي يعتمد فيه كرارة على تيمة الأكشن الكوميدي، بعد فيلمه “البعبع” الذي عرض في العام الماضي، والذي شارك البطولة فيه مع ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، وعدد من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وحقق إقبالًا واسعًا من الجمهور بفضل مزيج الأكشن والكوميديا الذي قدمه.

من ناحية أخرى، أعلن أمير كرارة غيابه عن السباق الرمضاني لعام 2025، وذلك بعد مشاركته المتميزة في مسلسل “بيت الرفاعي” في رمضان 2024.

والمسلسل تدور أحداثه حول ياسين الذي يُتهم بقتل والده محمود، ويصبح هاربًا في رحلة البحث عن القاتل الحقيقي. كما تتطور الأحداث عندما يحل ابن عم ياسين، فاروق، محل محمود ويصبح المتحكم في العائلة؛ ما يزيد من تعقيد الأمور.

شارك في بطولة مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من النجوم، منهم ميرنا جميل، أحمد رزق، محمد لطفي، تامر نبيل، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، ملك قورة، دنيا المصري، عايدة رياض.