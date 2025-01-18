أبرزهم رزان جمال وقصي خولي.. لقطات مرحة وعفوية جمعت النجوم في طريقهم لحفل Joy Awards

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 02:49 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأكبر الذي ينتظره الكثيرون على مستوى الوطن العربي والعالم، وهو حفل توزيع جوائز joy awards 2025، وقد انتهت مرحلة التصويت، وذلك بعد مشاركة جماهيرية واسعة، استعداداً للإعلان عن الفائزين خلال الحفل المرتقب اليوم السبت ‏الموافق 18 يناير.

توافد النجوم لحضور حفل Joy Awards 2025

بدأ توافد النجوم العرب والأجانب إلى العاصمة السعودية الرياض، لتكريم الإبداعات الفنية وتسليط الضوء على إنجازاتهم المختلفة في حفل Joy Awards 2025، وكان من أوائل النجوم الذين شاركوا لحظات مع المتابعين من وصولهم الرياض؛ النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، التي سافرت برفقة زوجها جمال سنان وجيسي عبده، حيث شاركت ماغي صوراً من خلال خاصية "ستوري" بحسابها الشخصي على "إنستغرام".

ماغي بو غصن مع جيسي عبدو الصورة من حسابها على إنستغرام

وكذلك شاركت ماغي بو غصن صوراً مع زوجها برفقة هدى حسين، وثقت وصولهم إلى مطار الرياض.

ماغي بو غصن مع الفنانة هدى حسين - الصورة من حساب ماغي على إنستغرام

موقف عفوي بين قصي خولي ورزان جمال على متن الطائرة

كما وثق النجم قصي خولي رحلته إلى الرياض لحضور حفل جوي أورد بطريقة طريفة، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو عفوي عبر حسابه على "إنستغرام" يعبر عن تعرضه لموقف غريب أثناء استقلاله الطائرة وبصحبته الفنانة رزان جمال، حيث ظهرت رزان جمال فى الفيديو الذى نشره قصى خولي، وهى تضع قناعاً على وجهها استعداداً لوضع المكياج في الحفل، وعلق قصي على الفيديو قائلاً: "مساء الخير يعني أنا توقعت كلشي شوفه بالطيارة بس انه شوف هذا الشي الحقيقة تفاجأت".

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كما وثق عدد كبير من النجوم رحلتهم ولقاءاتهم بالطائرة منهم نادين نجيم، سيرين عبد النور، ديما قندلفت، ورد الخال، ندى أبو فرحات، مريم أوزيرلي، خالد القيش، ميلاد يوسف، سارة أبي كنعان، وسام فارس، ستيفاني عطالله و خطيبها زاف، وغيرهم، وظهروا في لقاءات عفوية بين السماء وفي الرياض قبل حفل جوي.

نادين نجيم من الطائرة - الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

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سيرين عبد النور- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

كما جمعت اللحظات المميزة بين نبيلة عبيد وإنجي المقدم، هيفاء حسين، ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر، صابرين، بوسي، في الرياض قبل حفل جوي.

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كما سيطرت الأجواء العفوية والمرحة واللقاءات التي جمعت النجوم منهم فيفي عبده، هالة صدقي، ياسمين صبري، باسل الزارو، منى زكي، محمد الشرنوبي، خالد سليم، نجلاء بدر، لطيفة، وغيرهم.

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حفل joy awards

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

يُذكر أنّ النسخة الرابعة أقيمت في يناير 2024، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

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