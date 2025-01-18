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رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بالتخطيط والإعداد لإدارة الأزمات على مستوى المحافظات

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رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بالتخطيط والإعداد لإدارة الأزمات على مستوى المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

السبت، 18 يناير 2025 04:31 م

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتخطيط والإعداد لإدارة عدة أزمات معقدة، على مستوى المحافظات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظى: القاهرة، الاسكندرية، الإسماعيلية، الجيزة، مطروح، أسيوط، الدقهلية، أسوان، الغربية، بورسعيد، قنا، وشمال سيناء.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك فرق عمل من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المختلفة، تعمل على التخطيط لسيناريوهات الأزمات المتوقعة، وآليات وطرق مواجهتها، والتعامل معها، بحشد الإمكانات الفنية والطاقات البشرية المدربة، حيث تم تدريب المحافظين ومسئولى المحافظات المختلفة والجهات المعنية، على آليات مواجهة الأزمات المعقدة المختلفة، وإجراءات التنسيق مع المحافظات المجاورة، وأجهزة الحكومة المختلفة.

وشاهد رئيس الوزراء نماذج عملية لعدد من الأزمات المتوقعة فى المحافظات، وسيناريوهات التعامل مع هذه الأزمات، لتأكيد استعدادات الدولة للتعامل مع أى أزمات طارئة، والتحديات المختلفة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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