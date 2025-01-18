شكرا لمتابعة خبر عن مسعف يروي تفاصيل نجاة طفل من هجوم كلاب ضالة في نجران.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المسعف علي آل شيبان، تفاصيل جديدة بشأن نجاة طفل من هجوم كلاب ضالة في منطقة نجران.

وتحدث المسعف علي آل شيبان لقناة “الإخبارية”: “كنت راجع المنزل وتقابلت مع الطفل شقيق نوح وتوجهت معهم إلى موقع الحادثة وأخذت الطفل المصاب من العاملة المنزلية، وأوقفت النزيف ونقلته إلى المستشفى بسيارتي الخاصة”.

وقال المسعف:”تواصلت مع والد نوح و أخبرته أن الولد بصحة جيدة ولله الحمد، ولكني سأنقله إلى المستشفى، وحين وصلت إلى المستشفى وجدت والد الطفل أمامي”.

وأضاف :”نعاني منذ سنوات من الكلاب الضالة ونأمل القضاء على هذه الكلاب، ونوعي الأطفال بعدم الخروج من المنزل خاصة بعد المغرب”.