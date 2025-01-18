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مسعف يروي تفاصيل نجاة طفل من هجوم كلاب ضالة في نجران.. فيديو

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مسعف يروي تفاصيل نجاة طفل من هجوم كلاب ضالة في نجران.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف المسعف علي آل شيبان، تفاصيل جديدة بشأن نجاة طفل من هجوم كلاب ضالة في منطقة نجران.

وتحدث المسعف علي آل شيبان لقناة “الإخبارية”: “كنت راجع المنزل وتقابلت مع الطفل شقيق نوح وتوجهت معهم إلى موقع الحادثة وأخذت الطفل المصاب من العاملة المنزلية، وأوقفت النزيف ونقلته إلى المستشفى بسيارتي الخاصة”.

وقال المسعف:”تواصلت مع والد نوح و أخبرته أن الولد بصحة جيدة ولله الحمد، ولكني سأنقله إلى المستشفى، وحين وصلت إلى المستشفى وجدت والد الطفل أمامي”.

وأضاف :”نعاني منذ سنوات من الكلاب الضالة ونأمل القضاء على هذه الكلاب، ونوعي الأطفال بعدم الخروج من المنزل خاصة بعد المغرب”.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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