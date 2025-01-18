شكرا لمتابعة خبر عن شباب يحتفلون بتخرج زميلهم على ملعب قعيقعان بمركز حقال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد ملعب ( قعيقعان )بمركز حقال التابع لمحافظة أضم مساء أمس الجمعة ، احتفالية مصغرةً وفريدة من نوعها حيث فاجأ اللاعبون زميلهم ( علي حماد الهمهمي ) ، بإعداد احتفالية قبل بدء التمرين ، وذلك لتخرجه من الكلية التقنية بأضم .

وأعد زملائه اللاعبين بهذه المناسبة السعيدة طاولة اشتملت على كعكة وبعض العصائر ؛ تعبيرًا عن حبهم له وفرحتهم بتخرّجه ، مما رسم البسمة على وجوه الجميع.

من جهته شكر الخريج ( علي الهمهمي) زملائه اللاعبين ، وعلى رأسهم أحمد مبروك الجميعي على هذه البادرة الطيبة والغير مستغربة منهم ، مؤكدًا أنه لن ينسى لهم هذا الموقف والذي يدل على الحب المتبادل بين الجميع .