شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: موجات برد جديدة وأمطار متوقعة نهاية يناير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس والمناخ عبدالله العصيمي أن الأجواء الباردة الحالية تُعد أقل حدة مقارنة بالفترة السابقة، متوقعًا استمرارها بشكل مؤقت حتى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “من المتوقع أن تعود الموجات الباردة القوية الأسبوع بعد القادم (نهاية يناير)، بسبب موجة جديدة من ارتفاع مؤشر التذبذب القطبي AO بالتزامن مع استمرار حالة اللانينا” .

كما أشار إلى احتمالية تزامن تلك الموجات الباردة مع حالة مطرية غالبًا ما تتركز في المناطق الشرقية وأجزاء من الوسطى، وفقًا لتوقعات النشرة الموسمية لشهر يناير، مضيفًا أن تفاصيل الحالة المطرية ستتضح بشكل أكبر خلال توقعات المدى القصير من 5 إلى 7 أيام.