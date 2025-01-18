شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أصفر.. الأرصاد ينبه من شبورة مائية على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة.

وشمل إنذار الأرصاد، رابغ والشعيبة وجدة والقنفذة والليث، والعرضيات والشفا والهدا وأضم وميسان. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1880642901840969919?ref_src=twsrc%5Etfw طقس مكة المكرمة ونبه الأرصاد، من شبورة مائية (ضباب خفيف)، مصحوبة بتدن في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم، من الساعة 01:00 صباح الأحد، حتى 08:00 صباحا.