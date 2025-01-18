شكرا لمتابعة خبر عن مسن يُلهم ركاب القطار بالألغاز بدلاً من الهواتف الذكية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصد رجل مسن تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن قام بمشاركة ركاب القطار بعض الألغاز كنوع من التواصل والابتعاد عن العزلة التي تفرضها الهواتف الذكية.

قام الرجل بإلقاء الألغاز البسيطة على ركاب القطار، مما أثار اهتمام العديد منهم، وبدلاً من الانشغال بالهواتف الذكية، انخرط الركاب في حل الألغاز والتفاعل مع بعضهم البعض، مما خلق جوًا من المرح والتواصل.

أثارت المبادرة تفاعلًا كبيرًا بين مؤيدين ورافضين، وأشاد العديد من المستخدمين بالرجل لجهوده في تعزيز التفاعل الاجتماعي، بينما رأى آخرون أن الهواتف الذكية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية ولا يجب التخلي عنها.