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تطور حاسم.. مجلس الأمن يرحب بالتطورات السياسية في لبنان

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رحب مجلس الأمن الدولي بانتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية وتكليف نواف سلام رئيسًا للوزراء، مؤكدًا أن الخطوة تشكل تطورًا حاسمًا للتغلب على الأزمة السياسية والمؤسسية التي يعاني منها لبنان.
وشدد المجلس في بيان صادر مساء الخميس، على أهمية تشكيل الحكومة لضمان استقرار البلاد وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والمحلية، داعيًا جميع الأطراف اللبنانية إلى العمل بروح الوحدة لمعالجة القضايا الوطنية.
جوزيف عون عقب انتخابه رئيسا للبنان (أ ف ب)

جهود إعادة الإعمار

وأكد المجلس دعمه الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" ولدورها في تحقيق الاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى احترام سلامة أفرادها ومبانيها وضمان حرية الحركة لتمكينها من تنفيذ مهامها.
كما حث المجلس المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب اللبناني، مع تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية لتحقيق استقرار طويل الأمد.
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام - إكس
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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