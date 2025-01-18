شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لسعر اليورو عالميا أمام الدولار اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت عادل السبت، 18 يناير 2025 01:00 م

شهد سعر صرف اليورو اليوم السبت 18 يناير 2025، تراجع طفيف في آخر تعاملات مسجلة بالبنوك عالميا.وسجل سعر اليورو أمام الدولار 1.0271 يورو بتراجع بلغ نحو 0.0031 مقارنة بآخر تعاملات عالمية مسجلة. ومحليا سجل سعر اليورو فى بعض البنوك أمام الجنيه في آخر تعاملات مسجلة كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري سعر اليورو في البنك المركزي المصري 51.71 جنيه للشراء. 51.82 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.69 جنيه للشراء. 51.96 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر سعر اليورو في بنك مصر 51.72 جنيه للشراء. 51.96 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الاسكندرية سعر اليورو في بنك الاسكندرية 51.66 جنيه للشراء. 51.96 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجارى الدولى سعر اليورو في البنك التجارى الدولى 51.76 جنيه للشراء. 51.97 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى 51.83 جنيه للشراء. 52.01 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة سعر اليورو في بنك البركة 51.74 جنيه للشراء. 51.94 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر اليورو في بنك قناة السويس 51.76 جنيه للشراء. 51.96 جنيه للبيع.

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