شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. البورصة المصرية تربح 15.9 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 100

الدمام - شريف احمد - سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 15.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة إلى 2.196 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 0.7%.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.54% محققًا 29605.12 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.88% ليصل إلى 8229.69 نقطة.وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا انخفاضًا بنسبة 0.44%، لينهي التعاملات عند مستوى 11326.45 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 397.7 مليار جنيه.في حين بلغت كمية التداول نحو 5.053 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 535 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.