شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا خلال 2025 والان نبدء بالتفاصيل

مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا

زيادة جاذبية التنقل الكهربائي

تأثير نتيجة الانتخابات البرلمانية

الدمام - شريف احمد - يتوقع نادي السيارات الألماني أن تشهد تراخيص السيارات الكهربائية الجديدة في ألمانيا ارتفاعًا خلال العام الحالي.وذلك نظرا لزيادة الضغط على الشركات المصنعة بسبب تخفيض حدود انبعاثات أساطيل السيارات من ثاني أكسيد الكربون.وأوضح النادي أن مشتري السيارات يمكنهم الاستفادة من ذلك عبر حصولهم على خصومات أكبر. كانت طفرة مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا توقفت بشكل مفاجئ العام الماضي.وأفادت بيانات المكتب الاتحادي للمركبات بأن عدد سيارات الركاب الكهربائية الخالصة التي رُخصت لأول مرة العام الماضي بلغ 380 ألف و600 سيارة، وهو ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 25% مقارنة بعددها في عام 2023.وتراجعت نسبة السيارات الكهربائية قياسًا إلى إجمالي التسجيلات الجديدة بحوالي خمس نقاط مئوية لتصل إلى 5ر13%.وأكد نادي السيارات الألماني أن تقديم نماذج أرخص وتوفير أسعار شحن معقولة وشفافة، أمران حاسمان لزيادة جاذبية التنقل الكهربائي.وأشاد النادي بإعلان بعض الشركات المصنعة عن طرح نماذج أساسية جديدة بأسعار تقل عن 25 ألف يورو هذا العام، فيما قال شتيفان جرفينس، رئيس قسم النقل في النادي: إن "عروض النماذج آخذة في النمو، كما يتقدم تطوير البنية التحتية للشحن".ولفت إلى أن عدد نقاط الشحن ارتفع بنسبة تزيد عن 20% خلال عام 2024، بينما شهدت نقاط الشحن السريع زيادة بنحو 40%.وتابع: "ومع ذلك، ما زلنا نلاحظ وجود اختلافات كبيرة وعدم وضوح في الأسعار".ورأى النادي أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية فبراير المقبل، ستكون أيضا من العوامل الحاسمة.وقال جرفينس: "الإطار السياسي الموثوق به لا غنى عنه بالنسبة لتعزيز التنقل الكهربائي".واستطرد قائلًا: إن المشترين من القطاع الخاص يؤجلون قرارات الشراء أو يتجهون إلى السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بسبب حالة عدم اليقين المستمرة.وكانت سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا تراجعًا كبيرًا خلال العام الماضي 2024، بحسب المكتب الاتحادي للمركبات.