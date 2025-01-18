شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 102 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب تلوث الهواء في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

تلوث الهواء في بنجلاديش

أكثر دولة تلوثًا في العالم

الدمام - شريف احمد - كشف مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، أن تلوث الهواء مسؤول عن نحو 102456 حالة وفاة سنويًا في بنجلاديش.وبحسب دراسة المركز، التي تحمل عنوان "تأثيرات تلوث الهواء بالجزئيات الدقيقة على الصحة العامة في بنجلاديش"، تسهم جزيئات التلوث (بي إم 5.2) بشكل كبير في عدة أمراض.وهذه الأمراض التي تسببها، مثل الأزمة القلبية ومرض الانسداد الرئوي المزمن والتهابات الجهاز التنفسي السفلي، وسرطان الرئة.وأضافت الدراسة أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض حيث بلغت الوفيات بينهم 5258 حالة، بسبب التهابات الجهاز التنفسي السفلي المرتبطة بجزيئات التلوث (بي إم 5.2).وفي 2023، صنفت دولة بنجلاديش على أنها الأكثر تلوثًا في العالم.ويعد المتوسط السنوي لتركيز جزيئات التلوث في البلاد البالغ 9ر79 ميكروجرام لكل متر مكعب، أكثر من ضعف المعيار الوطني البالغ 35 ميكروجراما لكل متر مكعب.وكذلك أعلى 15 مرة من إرشادات منظمة الصحة العالمية البالغة 5 مكيروجرامات لكل متر مكعب.