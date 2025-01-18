تكنولوجيا: شائعات: سامسونج ستطلق Galaxy S25 Slim في مناطق محدودة فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما جرت العادة، كلما أقترب حدث Unpacked السنوي من سامسونج لا تتوقف الشائعات عن الأجهزة القادمة والأكثر انتظاراً، ويبدو هذا العام ان العضو الجديد والمنتظر الهاتف النحيف S25 Slim قد أخذ الحيز الأكبر من تلك الشائعات والتسريبات.

حيث تداولت احدث التسريبات والقادمة من المسرب الموثوق والشهير @evleaks إلى أن هاتف Galaxy S25 Slim لن يتم طرحه في جميع الأسواق.

من المتوقع أن تكشف Samsung خلال حدثها “Unpacked” المقرر عقده في خلال أيام عن سلسلة Galaxy S25، والتي ستضم في البداية ثلاثة هواتف. ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف Galaxy S25 Slim في وقت لاحق، خلال شهر مايو. ولكن لن يتم طرحه في جميع الأسواق العالمية.

ويشير أيضاً @evleaks إلى أن Galaxy S25 Slim قد لا يكون متاحًا لدى شركات الاتصالات الأمريكية. وقد سبق وأن أشار إلى أن هاتف Z Fold Special Edition، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Z Fold 6 Slim، لم يتم إطلاقه إلا في كوريا الجنوبية.

ويلمح المسرب إلى أن شيئًا مشابهًا قد يحدث مع هاتف Galaxy S25 Slim. وتجدر الإشارة إلى أنه تم رصد طراز أمريكي من الهاتف على منصة Geekbench برقم الطراز SM-S937U، مما يشير إلى إمكانية إطلاقه في الولايات المتحدة. وهو أمر سيتم تأكيده أو نفيه خلال أيام في حدث سامسونج المرتقب.

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