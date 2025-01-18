تكنولوجيا: سامسونج تعمل على تطوير بطاريات جديدة لعائلة Galaxy S26 لمنافسة الهواتف الصينية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع الأخبار أو الشائعات عن عائلة سامسونج Galaxy S25، تأتي شائعة جديدة تتجاوز اصدارات هذا العام وتتناول الإصدار المقبل لعام 2026.

حيث أشارت شائعة جديدة إلى أن أجهزة Samsung الرائدة للعام المقبل 2026 قد تحتوي على بطاريات من السيليكون والكربون (SiC) بدلاً من خلايا الليثيوم التقليدية، مما سيؤدي إلى زيادة السعة دون زيادة الحجم.

بالطبع، لن تكون سلسلة Galaxy S26 هي الأولى التي تحتوي على مثل هذه البطاريات، حيث تأتي الهواتف في سلسلة Honor Magic 7 وسلسلة Xiaomi 15 بالفعل ببطاريات SiC. وبالإضافة إلى زيادة السعة، يمكن أن تؤدي هذه البطاريات الجديدة في سلسلة Galaxy S26 أيضًا إلى زيادة سرعة الشحن.

ووفقًا للمسرب @kro_roe على X، قد يتم إطلاق سلسلة Galaxy S26 مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 65 وات. لن تكون هذه ترقية كبيرة مقارنة بما هو متوقع لسلسلة S25. ومع ذلك، فإنها ستجعل أجهزة Samsung الرائدة لعام 2026 أكثر قدرة على المنافسة مع الأجهزة الرائدة الصينية.

كما تشير الشائعات إلى أن Samsung ستدمج شريحة شحن لاسلكي جديدة، وهي S2MIW06. ومن المتوقع أن توفر دعمًا للشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط. في حين أنه من المتوقع أن تدعم سلسلة Galaxy S25 الشحن اللاسلكي بقوة تصل إلى 25 واط. ولكن بحلول الوقت الذي يتم فيه إطلاق هواتف Samsung الرائدة لعام 2026، قد تقوم شركات الهواتف الذكية الصينية بقفزات تطويرية أخرى في مجال سرعة الشحن.

أي أنه بحلول عام 2026، قد يصبح الشحن اللاسلكي بقوة 100 وات والشحن السلكي بقوة 150 وات معيارًا للأجهزة الرائدة الصينية. ومع ذلك، إذا صدقت تلك الشائعات فسيكون من الجيد أن نرى Samsung تقدم دعمًا للشحن السريع في سلسلة Galaxy S26 لتكون قادرة على تغطية تلك الميزة من المنافسة.

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