تكنولوجيا: انخفاض أسهم Nintendo بعد ردود فعل متفاوتة على إعلان Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة الألعاب العملاقة نينتدو مؤخرًا مقطع فيديو إعلانيًا يظهر فيه الجهاز المرتقب Switch 2، وعليه جائت ردود الفعل من المعجبين والمحللين متفاوتة ومختلطة، مما أدى لانخفض سعر سهم Nintendo (NTDOY) بشكل حاد اليوم التالي مباشرة، مسجلاً خسارة بلغت 6.1% (وفقًا لجدول أسهم Yahoo Finance).

وقع الانخفاض فورًا عند فتح التداول؛ حيث افتتح سعر سهم Nintendo عند 14.88 دولارًا، أي بانخفاض قدره 4.9% عن إغلاق اليوم السابق. واستقر السهم عند 14.81 دولارًا، أي بانخفاض قدره 4.99%، بنهاية اليوم.

ركز مقطع الفيديو الإعلاني بشكل أساسي على تصميم Switch 2، مع التركيز على نظام التعليق المغناطيسي الجديد لوحدات التحكم القابلة للإزالة. وستتوفر مزيد من المعلومات خلال فعالية Nintendo Direct المخصصة لـ Switch 2 في 2 أبريل. في حين لم يأتي في الأعلان أي تفاصيل عن امكانيات الجهاز الفعلية مما سبب تساؤلات واحباط للعديد من المتابعين.

وترك الأمر ردود أفعال متفاوتة بين الجمهور والإعلام، في حين يشعر البعض بالحماس تجاه الجيل التالي من منصة Nintendo، يرى آخرون أنها تشبه إلى حد كبير جهاز Switch الحالي ولا تقدم ما يكفي لتغيير مفهوم الألعاب بالطريقة التي فعلها الجهاز السابق.

لدى بعض المحللين آمال كبيرة في Switch 2، مع توقعات بأنه سيبيع أكثر من 20 مليون وحدة في عامه الأول. وللمقارنة، تم إطلاق جهاز Switch الأصلي في مارس 2017 وبيع 15 مليون وحدة في عام 2018.

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